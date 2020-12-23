У Трампа готуються наостанок завдати "смертельного удару" по "Північному потоці-2" – Reuters
Наприкінець терміну адміністрація президента США Дональда Трампа нібито готується ввести проти "Північного потоку-2" більш широкі санкції, які можуть стати "смертельним ударом" для проєкту РФ.
Про це в середу, 23 грудня, заявило агентство Reuters, посилаючись на трьох анонімних високопоставлених представників Білого дому. Офіційної інформації про нові обмеження поки немає.
Вказується, що санкції нібито схвалені Конгресом і їх можуть ввести в найближчі тижні.
Також Штати закличуть європейських союзників і приватні компанії припинити роботи, які можуть допомогти в будівництві газопроводу.
Додамо, 23 грудня стало відомо, що Трамп наклав вето на схвалений Конгресом проэкт військового бюджету-2021. Цей документ передбачав, зокрема, санкції щодо "північного" і "турецького" газопроводів.
Президент США пояснив цей крок тим, що в нинішньому вигляді проєкт є "подарунком Росії і Китаю", передає Reuters. Крім того, стверджує глава країни, документ не містить найважливіших заходів національної безпеки.
Агенство зазначило, що раніше вето Трампа вводилися в дію завдяки підтримці соратників-республіканців у Конгресі. Цього разу за вето американського глави можуть не проголосувати.
Нагадаємо:
У грудні-2020 Росія відновила будівництво трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 11,6 млрд доларів. Роботи завершені на 90%, хоча рік вони стояли "на паузі" через санкції США.
Нові роботи були зосереджені на ділянці у 2,6 км в економічній зоні Німеччини. Крім того, планується будівництво в данській виключній економічній зоні.
Вашингтон неодноразово заявляв, що проєкт, який збільшить залежність від російського газу, поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи. Росія стверджує, що санкції є "недобросовісною конкуренцією".
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2".
Водночас глава Росії Володимир Путін заявив, що газопровід буде закінчений навіть за нової американської адміністрації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".