"Північний потік-2" приречений на провал, – відомі аналітикиня

Через санкції США російський газопровід "Північний потік-2" приречений на провал. При цьому Росія намагається разом з газом доставляти до Європи і корупційні підходи.

Про це в інтерв'ю BiznesAlert.pl заявила аналітик Джеймстаунського фонду Маргарита Ассенова. "Росіяни хочуть експортувати в Європу не тільки газ, а й корупційні методи. Цьому повинна протидіяти загальна європейська і трансатлантична політика, – каже Маргарита Ассенова. – Через санкції США "Північний потік-2" приречений на провал".

Ассенова пояснює, що політика США і їх союзників в ЄС спрямована на захист енергетичної безпеки Європи і запобігання її монополізації і можливості використання поставок сировини однією країною, в основному Росією, для надання політичного і економічного тиску на континенті.

Кращим прикладом російської корупції експерт назвала співпрацю Москви з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером. Він щороку отримує мільйони євро за участь в правлінні російських компаній і лобізм на користь їх проєктів в Європі. На думку Ассеновой, незважаючи на корупцію і лобізм в Берліні і Брюсселі, "Північний потік-2" приречений на поразку.

Минулого тижня Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Це означає, що санкції можуть бути введені проти компаній, які займалися або будуть займатися переобладнанням російського трубоукладальних судна "Академік Черський" або інших суден, які повинні йому допомагати в добудові газопроводу.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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