Петрашко сказав, яким повинен бути курс долара в Україні

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що інфляція в Україні повинна бути на рівні 8-9%, замість нинішніх 5-6%, а НБУ повинен викуповувати долар, щоб підняти курс.

Він додав, що посилення гривні до 23,5 грн/$ минулого року заклало падіння української промисловості і ВВП. Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"У випадку, коли треба стимулювати економічний ріст, коли треба пришвидшувати ріст ВВП, треба проводити експансіоністську монетарну політику. Ця політика полягає у досить простих речах – збільшення пропозицій грошей на ринку. І це не мається на увазі друк грошей", – сказав міністр.

За його словами, НБУ може більше викуповувати долари до резерву (збільшення попиту на валюту сприятиме зростанню курсу).

"Я говорю, що у випадках, коли є покращення кон'юнктури, давайте підтримаємо цю кон'юнктуру, давайте більше викуповувати у резерви. У нас зараз загальні резерви складають 28,5 млрд доларів, чистих резервів менше – близько 17,5 млрд доларів. Чому би не викупити 5-6 млрд в резерви, зберігаючи стабільність курсу і стимулюючи виробництво?", – пояснив Петрашко.

За його словами, показник інфляції в Україні має бути вищим, ніж в країнах Євросоюзу, але у контрольованих межах.

"Думаю, всі погодяться, що інфляція 1,7-2% – навіть НБУ не буде сперечатися – у наших умовах частково не відповідає існуючій ситуації. Я вважаю, що інфляція має бути вища, ніж в країнах Євросоюзу. Зрозуміло, що вона має бути у контрольованих межах. Моє бачення – для України нормальна інфляція має бути 8-9%. У НБУ таргетування було 5-6%. Але зараз немає й цього показника", – підсумував Петрашко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.