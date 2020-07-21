Пєсков пояснив, чому Росія передумала увійти до топ-5 економік світу

Росія відмовилася від планів до 2030 року увійти в першу п'ятірку найсильніших економік світу. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це тим, що цілі повинні бути реалістичними.

Цю мету було сформульовано в указі президента РФ Володимира Путіна 2018 року. Однак в указі про національні цілі розвитку Росії до 2030 року, який у вівторок був опублікований на сайті Кремля, її не виявилося, повідомив РБК.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков пояснив це тим, що кон'юнктура несприятлива, потрібні коригування", – йдеться в публікації.

Цими ж міркуваннями, за словами Пєскова, пояснюється і перенесення до 2030 року таких цілей, як підвищення тривалості життя до 78 років і дворазове зниження рівня бідності. Раніше їх теж планувалося досягти до 2024 року, уточнив "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми РФ Михайло Дегтярьов, призначений в.о. губернатора Хабаровського краю, заявляв, що долари Росії не потрібні, і навів доказ – нібито через них продукти в холодильнику стають поганої якості.