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15 жовтня • оновлено в 18:28
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Перевищить очікування: з'явився новий прогноз МВФ щодо зростання економіки України

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Міжнародний валютний фонд покращив прогноз щодо зростання ВВП України у 2019-2022 роках.

Про це йдеться в оновленому звіті World Economic Outlook, повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він навів цифри зі старого та нового прогнозів:

  • Попередній прогноз

2018 (попередній розрахунок) – 124,603

2019 (прогноз) – 134,887

2020 (прогноз) – 147,17

2021 (прогноз) – 160,587

2022 (прогноз) – 174,93

2023 (прогноз) – 190,331

2024 (прогноз) – 206,733.

Новини
ВВП України показав один із найбільших приростів серед всіх країн Європи

  • Оновлений прогноз по Україні у World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):

2018 (факт) – 130,857

2019 (прогноз) – 150,401

2020 (прогноз) – 161,872

2021 (прогноз) – 172,226

2022 (прогноз) – 182,522

2023 (прогноз) – 193,315

2024 (прогноз) – 204,485.

Перевищить очікування: з'явився новий прогноз МВФ щодо зростання економіки України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться у межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А у 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.

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Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
МВФ ВВП
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы станут жить ещё лучше?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пигин Макс, Да! Но недолго!
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