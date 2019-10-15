Перевищить очікування: з'явився новий прогноз МВФ щодо зростання економіки України

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз щодо зростання ВВП України у 2019-2022 роках.
Про це йдеться в оновленому звіті World Economic Outlook, повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Він навів цифри зі старого та нового прогнозів:
Попередній прогноз
2018 (попередній розрахунок) – 124,603
2019 (прогноз) – 134,887
2020 (прогноз) – 147,17
2021 (прогноз) – 160,587
2022 (прогноз) – 174,93
2023 (прогноз) – 190,331
2024 (прогноз) – 206,733.
Оновлений прогноз по Україні у World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):
2018 (факт) – 130,857
2019 (прогноз) – 150,401
2020 (прогноз) – 161,872
2021 (прогноз) – 172,226
2022 (прогноз) – 182,522
2023 (прогноз) – 193,315
2024 (прогноз) – 204,485.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.
Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться у межах 3-4%.
За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А у 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.
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