Перевищить очікування: з'явився новий прогноз МВФ щодо зростання економіки України

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз щодо зростання ВВП України у 2019-2022 роках.

Про це йдеться в оновленому звіті World Economic Outlook, повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він навів цифри зі старого та нового прогнозів:

2018 (попередній розрахунок) – 124,603

2019 (прогноз) – 134,887

2020 (прогноз) – 147,17

2021 (прогноз) – 160,587

2022 (прогноз) – 174,93

2023 (прогноз) – 190,331

2024 (прогноз) – 206,733.

2018 (факт) – 130,857

2019 (прогноз) – 150,401

2020 (прогноз) – 161,872

2021 (прогноз) – 172,226

2022 (прогноз) – 182,522

2023 (прогноз) – 193,315

2024 (прогноз) – 204,485.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться у межах 3-4%.