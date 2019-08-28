Переріжуть експорт: у нових санкціях проти Росії побачили приховану загрозу

Буквально в перший день дії додаткового пакета санкцій США у "справі Скрипаля" рубль упав до 66 руб/$. У Росії чекають, що скоро штрафи вдарять по них іще болючіше.

Посилення санкцій може обернутися забороною на купівлю у країни-агресора нафти і газу, пише "Газета.ру".

У матеріалі йдеться, що перша частина контрзаходів полягала в припиненні фінансової допомоги Росії та її банкам, у заборону експорту технологій, що мають військове застосування. Вона була схожа на санкції за анексію Криму, а тому великого збитку від них в РФ не відчули.

Однак, згідно з американським законом, якщо через три місяці Росія не відреагує на перший пакет санкцій, в силу вступає другий.

"Перший пакет другого етапу, який вступив у силу тиждень тому, 19 серпня, означає заборону на отримання від Росії допомоги від МВФ і на передачу нашій країні низки технологій. З 26 серпня цього року Держдеп США заборонив купівлю держборгу Росії, номінованого у валюті", – йдеться в публікації.

Також у США вводять заборону на надання кредитів російському уряду. Російські біржі відреагували на це падінням рубля. Але і це не все санкції, які США можуть через три місяці обрушити на Росію.

"Вибір заходів, що залишився, невеликий – або припинити імпорт, або заборонити експорт, – і будь-який вибір – один іншого гірший. Тим більше, що ми і так через день чуємо погрози про закриття будівництва трубопроводу "Північний потік". При цьому Росія поставляє за кордон 250 млн тонн нафти в рік – і ці цифри після введення санкцій не змінилася. Тому-то нас і можуть вдарити у найболючіше місце – по експорту нафти і газу, оскільки від наших поставок палива за кордон самі США не залежать", – пише російське видання.

У США посилюють санкції проти РФ 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зізналися, що в протистоянні з Україною загнали себе в глухий кут. І на які поступки тепер би не пішли, санкції проти них не знімуть ні у США, ні в Європі.

Новий пакет санкцій проти Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, вступив у силу 26 серпня. Про це повідомили в Державному департаменті США. Підтверджувальний документ був розміщений в електронній базі американського Федерального реєстру.

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