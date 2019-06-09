Пенсії зростуть на 200 грн, а зарплати – на 550 грн: чого чекати українцям

В Україні в 2020 році середній курс долара складе 28,2 грн / $. Мінімальна зарплата збільшиться з 4173 до 4723 грн, а пенсія при наявності 65 років і необхідного стажу - з 1669 до 1889 грн.

Про це йдеться в проекті бюджетної резолюції, який опублікувало видання "Економічна правда". При цьому прожитковий мінімум складе 2189 грн.

Доходи бюджету розраховані зі збереженням діючих ставок основних податків, а саме: податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, військового збору, ренти на природний газ, нафту і газовий конденсат, податку на прибуток. Прибуток від Нацбанку може зменшитися на 6,9 млрд грн в порівнянні з затвердженими на цей рік 47,6 млрд грн.

Дефіцит майбутнього бюджету планується в розмірі 95,1 млрд грн. Бюджетна декларація - стратегічний документ, який визначає основні параметри державного бюджету та напрями бюджетної політики на наступний рік. "Україна вперше цим документом вводить повноцінне середньострокове бюджетування на три роки", - наголошується в проекті декларації.

Нагадаємо, ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

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