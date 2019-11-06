Пенсії нижче мінімуму і без обіцяних зарплат: як новий "бюджет боржника" вдарить по українцях

Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який вже встигли прийняти в першому читанні. Всупереч всім обіцянкам, диво не сталося. У проєкт не заклали ні обіцяного підвищення зарплат вчителям, ні підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня". Більш того, урізали навіть ті програми, які приймалися ще урядом Гройсмана.

Єдине, на що знайшлися гроші в скарбниці – погашення державного боргу. OBOZREVATEL вивчив доопрацьований бюджет України на 2020 рік та зібрав головні нововведення, які вдарять по гаманцях кожного українця.

Прожитковий мінімум: чекаємо кращих часів

Що обіцяли:

"Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою (прожиткового мінімуму – Ред). За нашими підрахунками, це чотири і вище тисячі гривень", – заявив прем'єр Олексій Гончарук 30 вересня. При цьому він зазначив: "уряд точно хоче наблизитися до вирішення цього питання".

"У 2020 році повинен збільшитися прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4300", – заявив президент.

Більш сміливе обіцянку озвучив президент Володимир Зеленський. "У 2020 році повинен збільшитися прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4300 при сьогоднішньому курсі", – заявив глава держави під час прес-марафону.

Що заклали в бюджет:

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 грн складе всього лише 2027 грн. Це в два рази нижче, ніж обіцяв президент. Правда, при цьому в Кабміні анонсували "рішучі кроки" на шляху до підвищення соціальних стандартів. Однак конкретних пропозицій за кілька місяців роботи чиновники так і не розробили.

Чому це важливо? До прожиткового мінімуму прикріплені близько 150 різних виплат. У тому числі і мінімальна пенсія – вона повинна бути не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних. При цьому в наступному році, згідно з бюджетом, реальний розмір пенсії буде значно нижчим за фактичний прожитковий мінімум.

Обіцяний зліт економіки: прогнози розчарували

Що обіцяли:

"Я не сумніваюся, що вже в наступному році зростання на 5% – це абсолютно реально", – сказав Гончарук в своєму дебютному блозі "Чашка прем'єра". Причому за п'ять років, відповідно до планів Кабміну, ВВП зовсім повинен вирости на 40%! Амбітні плани залишилися на словах, в офіційних же документах вказали дуже скромні цифри.

"У наступному році зростання на 5% – це абсолютно реально", – сказав Гончарук

Що заклали в бюджет:

У проєкті бюджету заклали зростання ВВП всього на рівні 3,7%. Для порівняння, в 2018-му наша економіка виросла на 3,3%. Такими темпами щоб, наприклад, наздогнати Польщу знадобиться близько 50 років. При цьому варто враховувати, що за офіційними оцінками як мінімум третина української економіки знаходиться в тіні. Тобто потенціал для стрибка є – досить створити умови для детінізації.

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Державний борг – кожен заплатить по 10 тисяч

Що обіцяли:

"З урахуванням того, що наступні кілька років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня в наступному році піде на погашення боргів", – заявив прем'єр на своєму брифінгу 30 вересня.

Що взяли:

До слова, ця обіцянка мало не єдине, яке уряд успішно виконало. Кожна третя гривня дійсно піде на обслуговування і погашення держборгу. При цьому якщо загальну суму (понад 400 млрд) розділити на всіх українців, в тому числі немовлят (за даними Держстату – 41,8 млн), вийде, що з гаманця кожного дістануть близько 10 тис. Грн.

Зарплати вчителів – грошей немає

Що обіцяли:

Якщо не брати до уваги скандальні оцінки експертів команди Зеленського з питань освіти про "реальну зарплату для вчителя в розмірі $ 4 тисяч", єдині обіцянки, які звучали з вуст нової влади – п стати розсудливим підвищити престижність професії вчитель і підняти їх заробітні плати (закладено в програмі партії "Слуга народу").

Тут новий Кабінет міністрів швидше порушив обіцянки своїх попередників. "Ми прийняли рішення змінити систему оплати праці, зробити її більш сучасною, щоб вона дала можливість підвищити з аработную плату вже в 2020 році для українських вчителів від 20% до 70%. Особливо це зміна має торкнутися молодих вчителів", – заявляв 19 серпня на той момент прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Однак новий Кабмін на рішення старого грошей не знайшов.

Що взяли:

Заробітні плати педагогів виростуть всього лише на 9%! При цьому найбільше пощастить молодим фахівцям (стаж до 10 років). Їм раз в рік будуть видавати по 21 тис. Грн. Хоча тут варто враховувати, що зараз вчитель-початківець отримує 5,4 тис. Грн. Навіть при підвищенні зарплати на 9% і обіцяної виплати, в середньому місячний дохід педагога буде перебувати на рівні 7,3 тис. Грн.

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На мінімальну зарплату грошей теж не вистачило

Що обіцяли:

Мінімалка в 2020-м повинна була скласти більше 5 тис. Грн. Такі оцінки озвучували попередники Кабміну Гончарука. Сам же діючий прем'єр ніяких цифр щодо мінімальної заробітної плати не озвучував. Замість цього в бюджеті заклали всього лише 4723 грн.

Що отримали:

Вже зараз, згідно даних Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для працездатного – 4 733 грн! Ця цифра зростає з кожним місяцем. Тобто в наступному році мінімальна зарплата не дозволить забезпечити навіть самі базові потреби українця.

Субсидії – фінансування скоротили

Що обіцяли:

"Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, мова десь про додаткове один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога ", – заявляв нардеп від" Слуги народу "Андрій Герус. Правда уряд до слів партійця не дослухався.

Що заклали в бюджет:

Фінансування субсидій скоротиться в 2020-м до 47 млрд грн (в 2019-му – близько 55 млрд). І це з урахуванням, що взимку традиційно дорожчає газ, а після запуску ринку електроенергії доведеться підвищувати тарифи на "ток" для населення.

безрезультатні реформи

Що обіцяли:

Нова влада розробили цілий ряд революційних пропозицій: легалізувати азартні ігри, відкрити ринок землі, провести масштабну приватизацію. Правда, якщо ж вірити бюджету, про масштабні нововведення не йдеться.

Що взяли:

Азартні ігри принесуть до бюджету всього лише 3 млрд грн! Хоча раніше оцінки експертів коливалися від 7 млрд грн до $ 1 млрд (залежно від умов роботи ринку). Кабмін же заклав найскромніші показники.

При цьому економічний ефект від запуску ринку землі, додаткові доходи держави зовсім не врахували! Гончарук пояснив: мовляв, додатковий прибуток не можна закладати в дохідну частину бюджету, тому що це не системні надходження.

Від "масштабної приватизації" планують отримати всього 12 млрд грн. Для порівняння, в 2005-му "Криворіжсталь" приватизували за 24,2 млрд грн. І це при тому, що курс долара на той момент складав 5,05 грн / $.

Розроблений Кабінетом міністрів Гончарука головний фінансовий документ країни нагадує бюджет боржника. Третина – на борг, а на решту доведеться виживати. А обіцянки про різке зльоті економіки, давно необхідних економічних реформах залишилися тільки на словах. Можливо, нова влада і самі не вірять, що зможуть всього цього досягти. Інакше навіщо затверджувати бюджет, який не відповідають практично жодному з озвучених обіцянок.

Детальніше про одну з найгучніших реформ – легалізації азартних ігор в Україні – читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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