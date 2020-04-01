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1 квітня • оновлено в 12:30
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/ Mакроекономіка

Падіння рубля виявилося рекордним за останні 5 років

2.3т
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Падіння вартості рубля в Росії у березні виявилося найгіршим з січня 2015 року.

Відносно долара російська валюта обвалилася на 14,7%, а понад п'ять років тому рубль впав на 18,7%. Про це повідомляють "РИА Новости".

Рубль до євро за березень впав також на 14,7%. За завершився перший квартал рубль втратив 20,9% відносно долара і 19,7% відносно євро.

Падіння вартості рубля

Падіння вартості рубля

"Курс долара розрахунками "завтра" до закриття торгів вівторка впав на 95 копійок до 78,37 рубля, курс євро – на 1,12 рубля до рівня 86,50 рубля, випливає з даних Московської біржі", – йдеться в публікації.

Рубль сильно впав

Рубль сильно впав

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну позначку 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар курс валют рубль
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Как там гривна?
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