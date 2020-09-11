Падіння економіки України сповільнилося – Мінекономіки

Падіння ВВП України за підсумками перших семи місяців 2020 року сповільнилося до 6,2% порівняно з 6,5% в першому півріччі.

Про це йдеться в огляді економічної активності, який Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оприлюднило на своєму сайті в п'ятницю, 11 вересня.

"У липні 2020 року на тлі продовження адаптації до роботи в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це вказує на процес поступового відновлення і на те, що більшість сфер економіки поступово отямлюється після нокдауну", – зазначило міністерство в документі.

Де падіння сповільнилося:

Окремі види промислової діяльності , зокрема у сфері виробництва споживчих товарів короткострокового використання та товарів групи "енергія".

Сфера транспорту – завдяки відновленню у липні пасажирських перевезень літаками та залізницею.

Торгівля . Українці почали активно купувати товари, від придбання яких відмовлялися під час жорсткого карантину. Також виробники переорієнтувалися на внутрішній ринок.

Сільське господарство. Тут усе закономірно – в усіх регіонах почалася збиральна кампанія.

"Індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився", – додали у міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо українська економіка ростиме помірно, то до 2040 року виплати за ВВП-варантами (цінними паперами, розрахунки за якими прив'язані до зростання ВВП) можуть досягти $22 млрд. У 2021 році Мінфін готується виплатити за ними $40 млн.