Падіння економіки України сповільнилося – Мінекономіки

Падіння ВВП України за підсумками перших семи місяців 2020 року сповільнилося до 6,2% порівняно з 6,5% в першому півріччі.
Про це йдеться в огляді економічної активності, який Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оприлюднило на своєму сайті в п'ятницю, 11 вересня.
"У липні 2020 року на тлі продовження адаптації до роботи в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це вказує на процес поступового відновлення і на те, що більшість сфер економіки поступово отямлюється після нокдауну", – зазначило міністерство в документі.
Де падіння сповільнилося:
Окремі види промислової діяльності, зокрема у сфері виробництва споживчих товарів короткострокового використання та товарів групи "енергія".
Сфера транспорту – завдяки відновленню у липні пасажирських перевезень літаками та залізницею.
Торгівля. Українці почали активно купувати товари, від придбання яких відмовлялися під час жорсткого карантину. Також виробники переорієнтувалися на внутрішній ринок.
Сільське господарство. Тут усе закономірно – в усіх регіонах почалася збиральна кампанія.
"Індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився", – додали у міністерстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо українська економіка ростиме помірно, то до 2040 року виплати за ВВП-варантами (цінними паперами, розрахунки за якими прив'язані до зростання ВВП) можуть досягти $22 млрд. У 2021 році Мінфін готується виплатити за ними $40 млн.
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