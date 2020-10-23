Пачка цигарок за 200 грн: як і чому злетять ціни на тютюнові вироби в Україні

В Україні цигарки за неповний рік вже подорожчали в середньому на 10 грн. У 2021-му пачка преміум-класу виросте в ціні ще на 12 грн. Унаслідок вже у 2024-му вона може досягти в ціні більш ніж 100 грн.

Водночас у Верховній Раді звучать пропозиції про те, щоб ціни злетіли відразу до 200 грн. Про те, як і чому подорожчає шкідлива звичка – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки коштуватимуть цигарки у 2021-му

В Україні, за даними статистики, цигарки з фільтром місцевого виробництва коштують в середньому 41,5 грн, медіум-клас – 48,9 грн, а преміум – 54,7 грн за пачку. Такими темпами, з урахуванням підвищення акцизів, дешеві українські цигарки в грудні 2021-го коштуватимуть на 7,9 грн більше, середньої якості – на 8,9 грн дорожче, а преміум – на 12 грн.

Наприклад, якщо ви курите відносно дорогі цигарки і пачки вистачає вам на два дні, у грудні 2021-го вам доведеться у місяць платити на 180 грн більше, ніж зараз. Отже, згідно з оцінками OBOZREVATEL, з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції поточного року, у 2021-му цигарки коштуватимуть:

пачка українських цигарок – 49,4 грн;

пачка цигарок медіум-класу – 57,8 грн;

пачка цигарок преміум-класу – 66,8 грн.

Головний противник такого подорожчання – тютюнові виробники. Їхній аргумент: чим вище ціни, тим більша тінь. І хоча обсяг тіньового обороту повинні скорочувати правоохоронні та наглядові структури, спокуса не платити акцизи після їх підвищення дійсно зростає. І єдиний вихід у цій ситуації – посилювати контроль.

Частка тіньового ринку росте, але невеликими темпами. Згідно з даними Kantar, за весь минулий рік частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні становила 6,6%, або 3,5 млрд цигарок – у цьому році вже 6,9%. Водночас скорочується і кількість курців: з 17,4 до 14,7%.

Акцизи будуть рости до 2025 року, поки не досягне 90 євро за тисячу цигарок. Таке рішення передбачено вимогою Директиви 2011/64 / ЄС. Ми взяли на себе зобов'язання її виконати і ухвалили відповідне рішення.

Середня вартість пачки цигарок у Польщі – 103 грн, у Великобританії – 379 грн. До мінімального європейського рівня Україна дотягне до 2024-го року. Якщо наприкінці минулого року акциз був на рівні 20 євро, через шість років буде близько 90 євро. З урахуванням, що курс гривні за цей час знизиться, в Україні пачка цигарок коштуватиме більш ніж 100 грн за умови, якщо не ухвалять нові жорсткіші рішення.

Парламент планує прискорити подорожчання

В Україні щомісяця пачка цигарок преміум-класу дорожчає приблизно на 80 копійок. Головна і практично єдина причина подорожчання – планове підвищення акцизів. Щоб зростання цін не було шоковим, продавці піднімають ціни в міру вичерпання старих запасів.

Наприклад, ще в грудні преміум-цигарки коштували 45 грн за пачку, а у вересні 2020 го – уже 54,7 грн, говориться в Даних державної служби статистики.

Як дорожчали цигаки Держстат

"Ми дали пропозиції не тільки на збільшення витрат на охорону здоров'я, а й дали пропозицію, де ці витрати знайти. Це в рази підвищення вартості цигарок, міцного алкоголю. Ми вважаємо, що цигарки повинні коштувати і 200 гривень. У цьому нічого поганого немає. Я не думаю, що люди на Майдані протестуватимуть проти цигарок за 200 грн. Це не хліб", – заявив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалу.

Щоправда, ще в січні цього року він презентував пропозицію про посилення контролю над табачниками, введення нових правил щодо реклами. З того часу пройшло 9 місяців, а в результаті законопроєкт просто зняли з розгляду. OBOZREVATEL звернувся до пресслужби "Слуги народу" з проханням прокоментувати, чи реалізують озвучені ініціативи щодо тютюнового бізнесу і чи чекати українцям нового посилення правил.