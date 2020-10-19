Опитування Зеленського коштуватиме мільйони доларів: хто заплатить за нову ініціативу президента

Українці 25 жовтня разом із виборами можуть взяти участь і у всенародному опитуванні. Список питань уже опублікували й активно обговорили, а ось джерела фінансування досі залишаються загадкою.

Про те, хто заплатить за "референдум" і що говорять про нього "Слуги народу", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Готувалися заздалегідь

Судячи з усього, ідея провести опитування під час виборів у команди президента з'явилася давно. Ще на початку вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4043 "Про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" за опитуваннями громадської думки". Згідно з пояснювальною запискою до документа, ЦВК хотіли надати повноваження забезпечувати організацію підготовки і проведення опитування громадської думки.

Якщо Кабінет Міністрів України ухвалить рішення про його проведення, самі ж опитування мали проходити в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах.

Фінансувати опитування, як й іншу діяльність ЦВК, повинні були з бюджету.

Така ініціатива йшла в розріз з функціями Центральної виборчої комісії, які визначені Конституцією. А також із Виборчим кодексом, згідно з яким процедура всенародного опитування в день голосування не передбачена. Тому законопроєкт отримав негативний висновок Головного науково-експертного управління і на розгляд депутатів так і не потрапив.

Але ідею опитування не залишили. І менш ніж за два тижні до виборів Володимир Зеленський оголосив – опитуванням бути. А його команда знайшла законне обгрунтування цієї ініціативи. Нардеп від фракції "Слуга народу", один з ініціаторів згаданого законопроєкту про опитування від ЦВК Олександр Качура в розмові з OBOZREVATEL заявив:

"Коли Президент обирався, він говорив, що буде радитися з народом України. Згідно з Конституцією у нас передбачені такі види народного волевиявлення: вибори, референдум та інші способи народовладдя. Опитування – це один з "інших способів народовладдя".

За чий кошт питатимуть?

В Офісі президента тут же уточнили – бюджетних коштів на ідею не використовують. Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання про те, які гроші будуть витрачені, в ефірі одного з українських телеканалів заявив:

"Це буде не з держбюджету... Хто це буде фінансувати – ви далеко не всі способи перерахували. Я думаю, що всі ми будемо приємно здивовані, тому що і спосіб проведення, і спосіб фінансування будуть повністю відповідати закону".

Таке опитування – задоволення не дешеве. В Україні приблизно 30 тис. виборчих дільниць. Для кожної потрібні сотні анкет, щонайменше одна урна для відповідей і щонайменше одна людина, яка буде це опитування проводити. Ініціатива обійдеться в мільйони доларів. Де ж їх все-таки візьмуть? Олександр Качура запевняє – все за кошт "Зе-команди" і "небайдужих" громадян:

"Думаю, фінансувати опитування буде громадська організація, яка самостійно або у співпраці із соціологічними службами організовуватиме цей процес. На які гроші? Це будуть внески однозначно і від представників нашої команди, і від тих людей, які підтримують цю ініціативу. Проводити ж опитування, думаю, будуть волонтери".

Руслан Стефанчук зі свого боку натякнув: не виключають, що президент Зеленський оплатить опитування зі своєї кишені. У той же час народний депутат Гео Лерос в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив, що схиляється до абсолютно іншої версії:

"Чинне законодавство передбачає прозорість джерел фінансування політичних партій. – говорить Лерос, – Тобто, подібна піар-кампанія Зеленського просто зобов'язана бути профінансована з відкритих джерел, а інакше це чиста корупція, що призводить до кримінальних наслідків для організатора, яким є президент. Повністю відсутня логіка в тому, що Зеленський особисто оплатить це політичний захід, який може коштувати мільйони доларів. У цьому немає нічого благородного, це чистий піар "Слуги народу" за допомогою відвертого популізму і маніпуляції людськими емоціями для мобілізації електорату провладної партії. За фактом, Зеленський або візьме гроші в олігарха, якого віддячить привілейованим монопольним становищем, або з коштів, отриманих корупційним шляхом. Але знаючи жадібність команди Офісу Президента, схиляюся виключно до першого варіанту".

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що гроші на опитування дадуть меценати і це будуть кошти "українського походження". Така заява частково підкріплює слова Гео Лерос.