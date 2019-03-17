Вілкул пообіцяв знизити ціни на продукти

16 березня кандидат на пост президента від Опозиційного Блоку Олександр Вілкул зустрівся з трудовим колективом Уманського тепличного комбінату.

"У нашій країні картопля, яйця та інші продукти харчування коштують дорожче, ніж в Європі. А зарплати жебрацькі. Це злочин. Ми дамо держпрограми підтримки сільгоспвиробникам, як в Європі. І пільгові кредити. І знизимо оподаткування. Підтримаємо інфраструктуру села, тому що село живе тоді, коли є газ, вода, лікар і вчитель. При наших чорноземах, правильному управлінні державою українські сільгосппідприємства стануть локомотивом економічного зростання", – сказав Олександр Вілкул, передає сайт Опозиційного блоку.

Лідер опозиції підкреслив, що сьогодні вітчизняний сільгоспвиробник стикається з безліччю проблем. Вони викликані, перш за все, зниженням рівня підтримки з боку держави, яка спостерігається з 2014 року. Зокрема, мова йде про скасування спецрежиму з ПДВ (2017 р.), в результаті чого підприємства АПК за два роки втратили близько 50 млрд грн. оборотних коштів.

Зростання податків, процентних ставок і високі тарифи на енергоносії – все це знижує конкурентоспроможність української продукції, а головне – підвищує ціни на продукти харчування в самій Україні. Також на стан вітчизняних аграріїв негативно впливають обмеження експорту української сільгосппродукції в країни ЄС. Через маленький розмір квот безмитні обсяги поставок вичерпуються на початку року, а додаткові платежі роблять українські товари неконкурентними.

Опозиціонер наголосив, що за останні 5 років ціни на продукти харчування зросли в 4-5 разів (рівень цін на січень 2013 року і рівень цін на грудень 2018 р.) Соціально значущі продукти стають розкішшю, люди змушені відмовляти собі в найнеобхіднішому. У той же час середня зарплата по Україні в доларовому еквіваленті зменшилася (452 дол. США в грудні 2013 року проти 391 дол. США в грудні 2018 р.) Через це багато українців, особливо пенсіонери, знаходяться не тільки за межею бідності, а й на межі голоду.

"Голодуючі люди в країні, на яку припадає 10% світових запасів чорнозему, – це вирок політикам, які довели Україну до злиднів. Витрати на продукти харчування для української сім'ї не повинні перевищувати 25% сімейного доходу", – вважає Олександр Вілкул.

Високі націнки торгових мереж держава не регулює з 2017 року. Тому, наприклад, закупівельна ціна молока – на рівні 9 грн. за літр, а продається воно в магазинах дорожче 20 грн. У тій же Європі термін окупності супермаркетів – 10 років, а середня націнка на продукти становить 9-12%.

Олександр Вілкул розповів, що в його передвиборчій програмі "Світ і Розвиток: чотири кроки до успіху" вітчизняним сільгоспвиробникам гарантується комплексна державна підтримка, зокрема, повернення пільг по ПДВ. АПК буде переорієнтовано на переробку та експорт готової продукції, а не сировини, як сьогодні. Для цього в Україні буде впроваджена європейська модель "зеленого кошика". Вона включає державну компенсацію 50% вартості основних фондів (виробничих будівель, обладнання, транспортних засобів і т.д.). Пільгові відсотки по кредитах і створення в селах розвиненої інфраструктури.

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