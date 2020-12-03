В Україні ФОП оштрафували на 375 тис. грн за неоформлених працівників
На Львівщині фізособу-підприємицю (ФОП) оштрафували на 375,5 тис. грн за те, що вона не уклала трудові договори з трьома працівниками, а натомість оформила їх як учнів курсів із візажу та перукарства.
Рішення про штраф виніс Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом Головного управління Держпраці у Львівській області, передає офіційний сайт держоргану.
Зазначається, що під час перевірки вказаного ФОП інспектори праці зафіксували порушення Кодексу законів про працю, а саме допуск до роботи трьох працівників без укладення трудового договору. "Натомість ФОП уклала з особами договори про надання послуг навчальних курсів із візажу та перукарства, не маючи при цьому статусу школи чи навчального центру", – повідомили в Держпраці. Проте роботодавиця наполягала, що угоди нібито спрямовані на кінцевий процес і не пов'язані із самим процесом праці. Тому вона оскаржила рішення Держпраці у Львівському окружному адміністративному суді.
Однак фахівці Держпраці довели в суді, що предметом договорів є власне праця працівника в процесі виробництва, відповідно, фізичні особи повинні були виконувати систематично певні трудові функції, а саме надавали клієнтам послуги візажу та перукарства. "Також в укладених договорах не було зазначено, який результат роботи повинен передати виконавець замовнику, не визначено переліку завдань роботи, її обсягу, видів тощо", – додали в Держпраці.
У результаті колегія суддів зобов'язана ФОП сплатити штраф за неоформлених працівників у розмірі 375 570 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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