Одна країна ЄС заблокувала санкції проти Білорусі – ЗМІ

Євросоюз не зміг домовитися про санкції проти Білорусі через ультиматум Кіпру, який заблокував рішення.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Євросоюз має домогтися згоди всіх 27-ми країн-учасниць, щоб ввести обмежувальні санкції проти високопоставлених білоруських чиновників.

За даними агентства, Кіпр домагається, щоб ЄС додав до санкційного списку сім турецьких компаній, які ведуть бурові роботи на спірній ділянці шельфу.

"Поки Брюссель не вживе відповідних заходів, Нікосія відмовляється підтримати спільне рішення країн союзу. Це призвело до того, що рішення щодо Білорусі виявилося заблокованим: для ухвалення зовнішньополітичних рішень потрібна одностайна позиція всіх країн-учасниць ЄС", – сказано у матеріалі.

Щоб добитися спільної підтримки санкцій проти білоруських чиновників, владі Євросоюзу довелося погодитися прискорити роботу з введення санкцій проти Туреччини. Однак через те, що технічні переговори з цього питання ще не проведено, відповідно, відкладаються й обмеження щодо Мінська.

Співрозмовники агентства кажуть, що прориву в цьому напрямі в Брюсселі чекають до кінця вересня.

Міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідіс на зустрічі глав МЗС країн ЄС у кінці серпня натякнув на можливість накладення вето на рішення щодо Білорусі.

"Ми не хочемо подвійних стандартів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи погодиться республіка на санкції щодо Білорусі без нових обмежень проти Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підтвердили, що робота щодо санкцій проти Білорусі активно ведеться.