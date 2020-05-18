Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що зараз банківська система держави не працює, а ситуація з нею – ще гірша, ніж у 2014 році.

В інтерв'ю LIGA.net він наголосив, що банківському сектору критично бракує реформування та правильного підходу до регуляції.

"Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду пройшло вже майже п’ять повних років – достатньо часу для відновлення. Але система наразі у гіршому стані, ніж у 2014-му. Вона не є реформованою по суті: варто згадати рівень NPL-кредитів у портфелях державних банків (non-performing loans, кредити, що не обслуговуються. – Ред.)", – переконаний Петрашко.

"Якби в нас була правильна регуляція, думаю, п’яти років цілком би вистачило для оздоровлення сектору. Про відсутність кредитування, яке є основною функцією банківської системи, ми вже говорили", – додав міністр.

Банки в Україні vxzone.com

Говорячи про перспективи довгострокового рефінансування, яке запропонував НБУ, очільник Мінекономіки висловив переконання у тому, що ця ідея не спрацює.

"Від того, що НБУ видає рефінанс, стимулювання економіки не з'явиться. Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету. Водночас, ресурс банків заморожений через депозитні сертифікати. Тобто ресурсу недостатньо, а те, що є у банків, йде не на кредитування економіки", – пояснив Петрашко.

"Для того, щоб ми почали рости на 7-8% на рік, нам треба, щоб близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система. Цього треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що на кредити немає попиту, якісного позичальника немає. А як йому з'явитися, коли ставка 20%? Повинні радикально змінити правила на банківському ринку", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травневому звіті НБУ зазначалося, що в Україні прибуток банківської системи за березень 2020 року становив усього 97 млн грн на тлі різкого зростання обсягів відрахувань до резервів. Це у 43 рази нижче, ніж за березень 2019 року (4,21 млрд грн).