Новий удар США по Ірану: санкції кардинально розширили

США розширили список санкцій проти Ірану. У документ включили 14 фізичних осіб і 17 організацій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США. У такий спосіб компанії та фізособи покарали за зв'язки з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень (SPND), яка "надавала підтримку в зусиллях іранського режиму зі створення ядерної зброї".

"Уряд США робить рішучі дії проти дійових осіб на всіх рівнях у зв'язку з Іранської організацією оборонних інновацій та досліджень (SPND), яка підтримує оборонний сектор іранського режиму", – цитує прес-служба міністра фінансів Стівена Мнучіна.

Дональд Трамп

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати максимальний тиск на іранський режим, використовуючи всі економічні інструменти, щоб перешкодити Ірану розробляти зброю масового знищення. Будь-хто, хто збирається мати справу з іранської оборонною промисловістю в цілому і SPND зокрема, ризикує професійною, особистою і фінансовою ізоляцією", – заявили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США поширюються на 70 іранських фінансових організацій, враховуючи 14 найбільших у країні банків. Серед них опинилися Bank Melli, Arian Bank, Future Bank BSC, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG та інші.

Жителі Ірану 4 листопада на фоні дій Вашингтона провели масові протести у багатьох містах. Зі свого боку глава МЗС РФ Сергій Лавров гнівно відреагував, назвавши санкції США нелегітимними, а тиск на платіжну систему SWIFT в країні – неприйнятним.

