Новий тариф на газ, остання субсидія і "подарунки" пенсіонерам: що чекає на українців у квітні

В Україні з 1 квітня діє новий тариф на газ для населення – 8,38 грн за куб (було 8,55 грн). Крім того, в цьому місяці закінчується період "зимових" субсидій, долар має стабілізуватися, а біткоїн зміцнитися.

OBOZREVATEL розібрався, як життя українців може змінитися в квітні.

Нові тарифи на газ і останній місяць субсидій

З 1 квітня "Нафтогаз" ухвалив рішення знизити тарифи для населення і встановив нові розцінки для промислових споживачів. Водночас бізнес платитиме за кожен куб 5,9 грн, а населення – 8,38 грн.

Так, імпортне блакитне паливо впало в ціні. Тарифи для бізнесу не регулюються, тому вартість газу для промислових споживачів зменшилася пропорційно до зниження ринкових цін. А ось тарифи для населення регулюються Кабміном. І щоб знизити ціну, доведеться узгоджувати цей крок із МВФ, а це тривала процедура.

Без рішення уряду все, що може зробити "Нафтогаз", – відмовитися від своєї націнки в розмірі 2%. Це вони зробили, в результаті кубометр знизився в ціні з 8,55 до 8,38 грн.

"На європейському ринку за останні місяці вартість знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижчою, ніж нинішня, встановлена для населення", – заявив декілька тижнів тому глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Так і сталося. У Кабміні вже заявили, що ініціювали переговори з кредиторами і спробують скасувати заплановане на травень підвищення цін.

Також квітень – останній місяць "зимових" субсидій. Уже в травні знижки перерахують із урахуванням того, що за опалення платити не доведеться. В результаті багато українців залишаться без допомоги на оплату комуналки. Так, субсидію надають тим, хто в середньому витрачає на комунальні послуги більше 15% сукупного доходу сім'ї. Влітку, найчастіше, розмір доходу не зменшується (а у деяких зростає), водночас витрати на комуналку знижуються приблизно на 70%. У результаті левова частка сімей може оплачувати послуги і без субсидій.

Гривня стабілізується

У квітні курс гривні стабілізується приблизно 27 грн/$, розповідає аналітик Єгор Комов. "Якщо період виборчої компанії пройде без особливих ускладнень, думаю, вартість валюти буде нижчою, ніж вказана позначка. Також, враховуючи настрої учасників ринку, можливий коридор із верхньою відміткою 27,5 грн/$", – впевнений аналітик.

У той же час в "Альпарі" зазначають: виходячи з останніх заяв усіх кандидатів у президенти, вони бачать майбутню співпрацю з Міжнародним валютним фондом як один із важливих напрямків у роботі, від чого і залежить курс. "У зв'язку з цим, вже під кінець квітня ми маємо всі шанси побачити зниження курсу до більш низьких позначок – 26,80 і нижче", – пояснюють експерти.

Так, до виборів вартість долара може рости, а вже після кампанії знову опуститься нижче психологічної позначки.

Біткоїну прогнозують зростання

На весну 2019 року багато аналітиків спрогнозували черговий прорив біткоїна. Але в березні вартість валюти коливалася приблизно $4 тис. Найпопулярніша криптовалюта пробивала цю позначку, але після майже одразу ж втрачала позиції.

"Поки говорити рано. Думаю, $4,1-4,3 тис. на квітень – цілком реальний діапазон. Якщо вдасться втриматися в ньому, це буде хороша новина", – зазначає аналітик криптовалютного ринку Олексій Гвинт.

Дивіться відео за темою:

За різними оцінками, знаковою для біткоїна є стеля $4,5 тис. Якщо її вдасться подолати, то найпопулярніша криптовалюта може знову наблизитися до $6-7 тис. Але з упевненістю говорити про те, що в квітні біткоїн почне повертати колишні позиції, аналітики поки не поспішають.

Відомий трейдер під ніком Galaxy в своєму мікроблозі заявив: квітень – останній місяць, у якому буде утримуватися низька ціна біткоїна. Після цього, за його оцінками, криптовалюта почне впевнене зростання.

"Хоча ціни можуть здаватися випадковими (для деяких), вони фактично створюють повторювані закономірності й тенденції. Спираючись на таку модель, у квітні ми востаннє побачимо дешевий біткоїн. І так, він може ще декілька разів падати, однак уже ніколи не буде дешевшим $3 тисяч", – заявив трейдер.

Пенсіонерам роздадуть по 1,2 тисячі

Українці, які залишаться після березневого підвищення з мінімальними пенсіями, в квітні отримають другу частину разової доплати в розмірі 1,2 тис. грн.

Ресурс для цих виплат – гроші від розмитнення "євроблях". Як пояснив міністр соцполітики Андрій Рева, кожному українцеві, який мав низький дохід і в результаті після перерахунку залишився з мінімальною пенсією, всього видадуть по 2,4 тис. грн. Половину цієї суми вже нарахували в березні, а друга частина прийде на картки (або ж принесе листоноша) в квітні.

Надбавку 2,4 тис. грн, за рекомендацією НБУ, вирішили розділити на дві порції. Мовляв, занадто великі перекази можуть створити додатковий тиск на національну валюту.

Наступного разу українці з мінімальними пенсіями можуть розраховувати на підвищення тільки в липні. Тоді прожитковий мінімум підвищать із 1497 до 1564 грн, відповідно збільшать і мінімальну виплату для українців, які втратили працездатність.

"Серед 1,2 млн пенсіонерів, які не отримали надбавку, є ті, у кого базова пенсія нижча за прожитковий мінімум. Вони мали низький заробіток і коли їм перерахували, вийшло, що їхня пенсія нижча за прожитковий мінімум. А серед них є й ті, у кого повний страховий стаж. Що вийшло? У людини є 35 років стажу, але у неї був невеликий заробіток. Прийняли рішення, що за рахунок "євробляхерів" у таких буде разова допомога. Це 2410 грн. Отримають вони її двома рівними порціями – в березні і квітні", – пояснив OBOZREVATEL міністр соцполітики Андрій Рева.

Затяжні вихідні

У квітні, згідно з календарем, уряд рекомендує роботодавцям встановити одразу п'ять вихідних поспіль: 27 квітня (субота), 28 квітня (неділя, Великдень), 29 квітня (понеділок, вихідний за неділю), 30 квітня (вівторок, доведеться відпрацювати 11 травня), 1 травня (середа, офіційний вихідний).

Календар свят в Україні на 2019 рік:

8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця);

28 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа);

9 травня – День Перемоги (четвер);

16 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (п'ятниця);

24 серпня – День незалежності України (субота);

14 жовтня – День захисника України (понеділок);

25 грудня – Різдво Христове католицьке (середа).

Наступного разу перенесення робочих днів очікується 21 і 28 грудня. Згідно КЗпПУ, в Україні вихідні із заробітку не вираховуються. Крім того, якщо під час святкового вихідного ви перебуваєте у відпустці, відпочивати можна на один день більше. Водночас під час розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних віднімають вихідні. Відповідно, чим більше вихідних, тим більше заплатять за відпустку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!