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20 вересня • оновлено в 13:00
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Новий долар, по 10 тисяч за держборг і скромні пенсії: головне з проєкту бюджету-2020

12.2т Читати матеріал російською

Міністерка фінансів Оксана Маркарова 20 вересня презентувала у парламенті проєкт бюджету на 2020 рік. У документі не врахували обіцянки ні президента Володимира Зеленського, ні прем'єра Олексія Гончарука. Ринок землі, масштабна приватизація, легалізація грального бізнесу, легалізація видобутку бурштину, зростання ВВП мінімум на 5% – всього цього у документі немає.

Щоправда, вже до другого читання, обіцяють в уряді, бюджет кардинально перепишуть. OBOZREVATEL з'ясував, що чекає на українців згідно із поданим до Ради документом.

Що отримають українці: менше, ніж обіцяли

В Україні у 2020 році мінімальну і максимальну пенсії перерахують тричі. В результаті до кінця наступного року на заслуженому відпочинку отримуватимуть щонайменше 1769 грн. Мінімальна зарплата складе 4723 грн (зараз 4173 грн). Хоча раніше колишній прем'єр Володимир Гройсман обіцяв підвищення мінімум до 5 тисяч гривень. Курс долара на наступний рік заклали на рівні 28,2 грн/$. Цей прогноз опублікований ще у травні, на його основі і рахували.

Новий долар, по 10 тисяч за держборг і скромні пенсії: головне з проєкту бюджету-2020

Крім того, збільшать і загальний показник прожиткового мінімуму:

  • з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,

  • з 1 липня – 2118 гривень,

  • з 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей у віці до 6 років:

  • з 1 січня 2020 року – 1779 гривень,

  • з 1 липня – 1859 гривень,

  • з 1 грудня – 1921 гривень.

Дітей у віці від 6 до 18 років:

  • з 1 січня 2020 року – 2218 гривень,

  • з 1 липня – 2318 гривень,

  • з 1 грудня – 2395 гривень;

Для працездатних:

  • з 1 січня 2020 року – 2102 гривні,

  • з 1 липня – 2197 гривень,

  • з 1 грудня – 2270 гривень.

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Презентація бюджету-2020: дивитися онлайн-трансляцію з Верховної Ради

Зазначимо, якщо запропонований проєкт бюджету на 2020-й ухвалять у чинній редакції, українських пенсіонерів очікує ціла низка неприємних сюрпризів. По-перше, грошей на компенсацію дефіциту не вистачить. Отже, під загрозою опиниться і стабільна виплата коштів.

Наприклад, у 2019-му з бюджету фактично мають передати до Пенсійного фонду 175 млрд грн. А на 2020-й передбачили всього 172,5 млрд грн. Другий неприємний сюрприз – перерахунок пенсій у березні 2020-го (про який раніше писав OBOZREVATEL), підвищення для силовиків з 1 січня наступного року з таким фінансуванням може провалитися.

Макропоказники бюджету: скромно, але реалістично

У бюджеті на 2020 рік заклали дуже скромне зростання ВВП всього на рівні 3,3%. Хоча ще кілька тижнів тому прем'єр Олексій Гончарук обіцяв, що у наступному році економіка зросте на 5%. Щоправда, сам прем'єр зазначав: поки внесуть те, що вже розробили за минулого уряду, а потім уже правитимуть.

Новини
Военный бюджет 2020: получить больше и потратить с умом

  • Динаміка ВВП – 3,3%;

  • Доходи бюджету – 1,079 трлн грн;

  • Витрати – 1,1 трлн грн;

Новий долар, по 10 тисяч за держборг і скромні пенсії: головне з проєкту бюджету-2020

На оборону і безпеку витратять 245,8 млрд грн, на дороги – 74,4 млрд грн. Остання цифра – абсолютний рекорд, зазначає міністр інфраструктури Владислав Криклій. "Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначені, зокрема, 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів і ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої корективи у грошовий вимір цих 100%", – заявив Криклій.

Новий долар, по 10 тисяч за держборг і скромні пенсії: головне з проєкту бюджету-2020

На освіту планується виділити 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Проєкт вперше передбачає витрати на розвиток вищих навчальних закладів у розмірі близько 300 млн грн. Загальні витрати на охорону здоров'я становлять 108 млрд грн – це на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Витрати на розвиток культури та інформаційної сфери становлять 8,6 млрд грн.

Недофінансованою залишиться і оборонка. РНБО оцінив її у 381 млрлд грн, а виділили тільки 249 млрд. З цієї суми на потреби ЗСУ мали передати 212 млрд грн, а у проєкті бюджету – 102 млрд.

У Міністерстві фінансів зазначають: мета боргової політики – забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним зі шляхів реалізації такого завдання є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09% ВВП у 2020-му)", – заявили у Мінфіні.

Прогноз фінансування державного бюджету у 2020 році за рахунок надходжень від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн, виходячи з підготовки об'єктів.

Головне – держборг

На державний борг планують витратити 438 млрд грн. Це приблизно по 10 тис. грн з кожного українця, зокрема немовлят і людей похилого віку. Міністерство фінансів відповідає за боргове навантаження, це і стало фактично пріоритетом головного фінансового документа країни.

Проблем із виплатами, заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова, не виникне. Мовляв, зараз резервів достатньо, а у бюджеті на наступний рік врахували об'єктивні показники, тому українці не відчують на собі навантаження. Так, і зарплати виплачуватимуться вчасно, і всі статті витрат у безпеці.

Під час презентації документа міністерка кілька разів зазначила, що відобразити програму уряду у документі було не можливо. За Конституцією мали подати проєкт до 15 вересня. Так і зробили. Однак встигнути за цей час кардинально переписати бюджет неможливо. Більше того, і сама програма уряду досі не готова і не затверджена. Все це, вважає Маркарова, можна буде виправити до другого читання.

"Давайте від сьогодні зробимо разом роботу і зробимо наш бюджет таким, який вкаже дорогу і громадянам, і бізнесу, і інвесторам", – пояснила вона.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Держбюджет-2020
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Неплатить долги да и все шаровары! Европа должна Украине за заробитчан! Америка нам помогет! Путин, дай хазу, то продадим чернозем Китаю! Квартал 2019 радует! Жить станавиться веселее!
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
мндааа , а это ЗЕленое чм0 продолжает наращивать госдолг ...... ОВГЗ под 17% годовых ...... ну да это не грабительские от МВФ за 3%
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70rus xxx
70rus xxx
Значит,будут грабить.
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