Новий долар, пенсія і зарплата: що потрібно знати українцям про бюджет на 2020-й

Українці в наступному році будуть працювати на борги держави. Незважаючи на обіцянки "Слуги народу", витрати на чиновників на 2020 рік практично не скоротили, а соціальні стандарти збільшили незначно.

Обіцяні реформи в бюджеті поки що не відображені. Але ось рекордні виплати по кредитах відчують на собі всі. Замість розвитку економіки, гідних зарплат і пенсій, сотні мільярдів гривень підуть на обслуговування і погашення величезних боргів.

OBOZREVATEL зібрав для вас головні цифри з бюджету на 2020 рік, які торкнуться кожного українця.

27 грн/$ – стільки в середньому буде коштувати долар

Чому цей курс треба знати, але його не варто чекати?

Прогнози уряду за курсом практично ніколи не збуваються. Для прикладу, рік назад Мінекономрозвитку публікував прогноз, що долар буде коштувати 29,4 грн до грудня 2019-го. І ось останній місяць року на носі, а курс – менше 25 грн/$.

Зарплати в Україні

Заковика в тому, що якщо долар у 2020-му в середньому буде дешевше 27 грн, то бюджет виконати не вдасться (в валюті отримуємо кредити, в валюті платять акцизи і т.д). Значить, доведеться урізати витрати або брати більше кредитів.

1/3 держбюджету піде на борги

Що це означає?

Більше 420 млрд грн (вся дохідна частина – 1,093 трлн) витратять на погашення та обслуговування держборгу. Це ті мільярди, які могли б піти на будівництво доріг, підвищення зарплат бюджетників, перерахунок пенсій, дешеві кредити для бізнесу.

Це наші з вами податки, які замість розвитку економіки і підтримки базових соціальних потреб ідуть на борги. Наприклад, соціальні витрати урізали на 12,5 млрд грн (трохи нижче – читайте детальніше).

4723 грн – мінімальна зарплата в 2020-му

Чому так мало?

Мінімалку підвищать всього на 540 грн. Хоча минулий Кабмін обіцяв 5-5,5 тис. грн. Вони пообіцяли і пішли у відставку. Зі старої гвардії залишився тільки глава МВС Арсен Аваков і міністр фінансів Оксана Маркарова. Остання і займалася бюджетом, але рекомендації свого ексшефа Володимира Гройсмана не виконала.

Що це означає для простих працівників? Якщо вам будуть платити менше 4723 грн, можна сміливо вимагати підвищення. А якщо і це не допоможе – скаржитися на роботодавця в Інспекцію праці. Але головне: різкого зростання зарплат чекати не варто.

На 9-16% – зростуть зарплати бюджетників

І кому додадуть?

Вчителям підвищать на 9%, поліцейським і Нацгвардії – на 10%. Більш істотне підвищення заклали для прикордонників – 15%. Підвищення, заявили в МВС під час презентації бюджету, дозволить залучити професійні кадри.

З огляду на те, що інфляція (зростання цін) за найоптимістичнішими прогнозами складе близько 5%, реальна зарплата, наприклад, учителя, збільшиться всього лише на 4% за рік.

На субсидії виділили 47 млрд грн. Грошей може не вистачити

І що?

Тарифи, як уже писав OBOZREVATEL, виростуть, а ось грошей на субсидії дадуть менше. У 2019-му виділили 55 млрд. За рахунок чого можна домогтися економії? Єдиний спосіб – скоротити кількість одержувачів. І хоча в Кабміні такі наміри спростовують, ексміністр соцполітики Андрій Рева вже звернув увагу:

Формулу розрахунку знижки змінюють. Тепер же українці будуть віддавати на комуналку не 15%, а 20% свого доходу.

Підводні камені бюджету

Зльоту економіки не буде

З ростом ВВП на 3,7% Україні знадобляться десятки років, щоб досягти економічного рівня Польщі. А саме такий показник закладено в бюджеті, хоча Кабмін обіцяв за 5 років додати аж 40%.

ВВП показує ефективність і добробут громадян. Чим він менший у перерахунку на душу населення, тим менше грошей і можливостей у кожної сім'ї. І таке скромне зростання означає тільки одне: епоха бідності в 2020-му явно не закінчиться.

Дороги й аеропорти під великим питанням

У планах Кабміну відновити 15 аеропортів за 5 років. А в 2020-му виділили всього 1 млрд на ремонт злітної смуги. І цього вистачить лише на третину робіт. Тобто обіцяють 15 аеропортів, але поки що виділили кошти на третю частину однієї злітної смуги.

А ось із дорогами ситуація зворотна. Як розповів OBOZREVATEL колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначає: в 2019-му на будівництво чотирьох 4 км витратять 50 млрд грн. А в 2020-м на ті ж 4 км – вже 74 млрд. Головне питання: невже будівництво за рік подорожчає на 24 млрд грн?

Грошей на пенсії не вистачить

У 2019-му на Пенсійний фонд у сумі виділили 182 млрд грн. А в наступному планують всього 173 млрд. Ексміністр Андрій Рева вважає, що в такій ситуації грошей на осучаснення виплат просто не вистачить.

До слова, і в самому бюджеті передбачили дуже скромне зростання виплат. Так, пенсії збільшаться 1 липня з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня – до 1769 грн.

Бюджет нового Кабміну – бюджет обережного боржника, який не наважується на різкі зміни свого життя. А щоб хоч якось погасити борги, доводиться віддавати кредиторам більше, ніж витрачаєш на розвиток і власне здоров'я. І хоча в своїх промовах нові політики говорили про ліберальні принципи, економічний прорив і нові можливості, першу серйозну перевірку бюджетом вони не пройшли.

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