Нові санкції США проти Росії обвалили курс рубля

Ярослав Маркін Mакроекономіка 12:04, 24.09.2020 Оновлено: 12:23, 24.09.2020

Курс рубля в Росії в четвер, 24 вересня обвалився на тлі зниження цін на нафту і нових санкцій, накладених США на російських бізнесменів.

Долар із моменту відкриття торгів подорожчав на 29 копійок – до 77,37 руб./$. А європейська валюта додала в ціні 30 копійок і перевищила позначку в 90 рублів – її вартість становить 90,15 руб./євро.

Про це свідчать дані Московської біржі станом на 11:20 за київським часом.

Курс долара на Московській біржі
investing.com
Курс євро на Московській біржі.
investing.com

Через що обвалився рубль

Курс рубля до долара та євро впав на тлі зниження цін на нафту і нових санкцій, накладених США на російських бізнесменів.

Крім того, нестабільність російської валюти пов'язують із ситуацією в Білорусі і "шлейфом" від історії з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального, повідомив російський "Интерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в четвер, 24 вересня, продовжили падіння, яке почалося ще минулого тижня.

23 вересня Росія ввела санкції проти Європейського Союзу. Вони стосуються заборони в'їзду на територію РФ низки чиновників.

23 вересня США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США та ситуацією в Україні.

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