Нові пенсії в Україні: хто отримає надбавку у 1000 грн

В Україні підбили підсумки перерахунку пенсій. В середньому підвищення склало 514 грн (з урахуванням разової виплати), при цьому 2,5 млн українців отримали надбавку від 1000 грн. У 2020 році, якщо вдасться дотриматися цільових показників інфляції, пенсії зростуть ще приблизно на 13-15% (залежно від динаміки зростання зарплат).

OBOZREVATEL з'ясував, як і кому перерахували пенсії і чого чекати в наступному році.

Головне:

у 2020-му розмір надбавки буде менший за 2019-й через прогнозоване зниження рівня інфляції;

всі пенсії перераховують індивідуально: чим більша зарплата і чим більше стажу, тим істотніше підвищення;

у 2020-му пенсії перерахують зокрема тим, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2018-му.

Хто отримає надбавку від 1000 грн

Розмір надбавки в цьому році склав 17%. Важливо при цьому зазначити, що підвищують розрахунковий розмір виплати. Якщо, наприклад, за формулою українець заробив на виплату, меншу за мінімальну, з бюджету йому автоматично "дотягують" до прожиткового мінімуму — 1 497 грн. Тобто якщо після підвищення розрахункового розміру на 17% сума пенсії залишиться на рівні мінімальної виплати, її розмір не зміниться. Замість цього такі українці отримають разові виплати, але про це пізніше.

Отже, як заявив на селекторній нараді віце-прем'єр Павло Розенко, 2,5 млн українців отримають надбавку до пенсії в розмірі від 100 до 400 грн, від 400 до 700 грн — понад 1,5 млн осіб, від 700 до 1000 грн — 500 тис. осіб, 2,5 млн — від 1000 грн. Як зазначив Розенко, нові пенсії українці отримуватимуть щомісяця.

Сума підвищення залежить від двох чинників: стажу і рівня зарплати. Ті пенсіонери, які заробляли більше і працювали довше, зможуть претендувати на вагоміші надбавки. На суттєву надбавку (від 1000 грн) можуть претендувати шахтарі, українці з відносно високими зарплатами, ті, хто має великий стаж.

Ще 2,1 млн українців, зазначив Розенко, отримають разову виплату в розмірі 2,4 тис. грн. Цю суму розділять на два місяці — 1,2 тис. видадуть у березні і ще 1,2 тис. — у квітні.

Голова Пенсійного фонду Євген Капінус повідомляє: крім зазначеного підвищення 2,3 млн пенсіонерів також отримають разом зі своїми виплатами монетизовану субсидію. Середній її розмір становить 1 676 грн.

"До кінця місяця ми забезпечимо виконання завдань щодо проведення перерахунку пенсій та виплати субсидій у грошовій формі вчасно і в повному обсязі", — наголосив Євген Капінус.

Чого чекати у 2019-му і в 2020-му

Цього року на українців чекає ще як мінімум два підвищення пенсій. Щоправда, стосується це менш ніж два мільйони українців, які зараз отримують мінімалку. У березні та квітні вони отримають разові виплати по 1,2 тис. грн, а в липні їхня пенсія збільшиться з 1497 до 1564 грн, а у грудні — до 1638 грн.

У 2020-му також очікується перегляд прожиткового мінімуму, проте його розмір ще належить розрахувати при підготовці головного фінансового документа на наступний рік.

Крім цього, також у березні 2020-го очікується чергове осучаснення. Так, інфляція, згідно з прогнозом НБУ, складе 6,3%. І якщо наявні темпи зростання зарплат збережуться, пенсії в наступному році підвищать приблизно на 15-16%.

Що цікаво, згідно з презентацією Українського інституту майбутнього, поступово дефіцит Пенсійного фонду буде тільки зменшуватися. Аналітики підрахували, що ліквідувати дефіцит вдасться до 2030-го.

"Проведений аналіз свідчить, що застосування чинних методик індексації пенсій до 2029-2030 років призведе до бездефіцитності Пенсійного фонду у трендовому сценарії (за витрат ПФУ на рівні 7,5% ВВП)", — йдеться у дослідженні.

Як заявив заступник міністра соцполітики Микола Шамбір, дефіцит Пенсійного фонду могли б покрити, але тоді б виникла інша проблема. "Тоді ми б зіткнулися з тим, що не змогли б підвищити пенсії. Тому було ухвалене рішення, що дефіцит ми не покриваємо як такий, а даємо кошти на підвищення пенсій", — пояснив Шамбір.

У 2019-му "дірка" в бюджеті Пенсійного фонду складе близько 167 млрд грн. Одна з основних причин — зниження єдиного соціального внеску у 2016-му. Якщо раніше українці віддавали з зарплат 37%, зараз — всього 22%. Саме після цього почав збільшуватися дефіцит. Щоб перекрити його, необхідно скорочувати рівень тіньових зарплат і збільшувати розмір "білих".

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