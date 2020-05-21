Німеччина відмовила "Північному потоку-2": до чого призведе черговий удар ЄС по Росії і як торкнеться України

"Північний потік-2" потрапить під дію нової газової директиви, відповідне рішення вже ухвалили в Німеччині. Це призведе до того, що частину трубопроводу в обхід України доведеться залишити під транзит незалежними компаніями, і завдасть чергового економічного удару по Росії.

Водночас уже зараз російське блакитне паливо втрачає конкурентну перевагу в Росії: у Європі газ продається дешевше, ніж РФ витрачає на його видобуток і транспортування.

Про те, до чого призведуть нові обмеження проти "Північного потоку-2" і як це торкнеться України – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Газопровід ризикує перетворитися на довгобуд

Винятку для "Північного потоку-2" не буде, експлуатуючи "трубу в обхід України", доведеться виконувати європейську директиву. Щонайменше вона передбачає, що "Газпром" зможе використовувати тільки половину потужності.

За загальної потужності в 55 млрд кубометрів на рік незалежним компаніям доведеться зарезервувати близько 27,5 млрд кубів. Що це означає для України? Навіть коли трубопровід повноцінно запустять, без української газотранспортної системи росіянам не обійтися.

Тут важливо зазначити, що ще торік "Нафтогазу" вдалося підписати новий контракт із Росією, який також передбачає гарантію як мінімум на прокачування 40 млрд кубів із наступного року. Якщо цю норму порушать, то як уже показала практика, в міжнародних судах із "Газпрому" можна стягнути кожен недоотриманий долар.

"Північний потік-2"

Експерт у сфері енергетики Ярослав Капчур розповідає OBOZREVATEL: те, що "Північному потоку-2" відмовлять в окремих умовах без урахування норм директиви, було очевидно. "Трубопровід повинні були добудувати до травня 2019-го, тоді б директива його не торкнулася. Але будівництво триває досі, і очевидно, що запуск відбудеться вже в 2021-му", – передбачає експерт.

Тобто про те, що українська газотранспортна система опиниться без газу і перетворитися на купу металу, вже давно не йдеться. Норми газової директиви, які вирішили застосувати і до "Північного потоку-2", дають нам гарантії, що і після того, як контракт закінчиться, Україні вдасться зберегти транзит.

Що передбачає газова директива ЄС?

оператором газопроводу повинна бути незалежна від "Газпрому" компанія;

половину всього газу повинні поставляти не з "Газпрому", а від незалежних постачальників.

Чому це важливо для України?

наша ГТС дає близько 2-3% ВВП, без транзиту російського газу ми б втратили мільярди доларів;

умови щодо транзиту дають можливість тиснути на Росію, домовляючись про можливі поставки газу в майбутньому.

Є й інша не менш важлива проблема. Днями найбільше інформаційне агентство Bloomberg опублікувало міркування експертів про те, що газ може повторити долю нафти і впасти в ціні до негативних значень. Уже зараз на європейських хабах ціна опустилася нижче від $ 60 за тисячу кубів, що на три долари нижче від собівартості російського блакитного палива.

Якщо така ситуація триватиме, Росії не вигідно поставляти свій газ у Європу, а сама ідея будівництва "Північного потоку-2" і витрачені на нього мільярди доларів полетять "в трубу".

США можуть зупинити "Північний потік-2"

Уже кілька місяців у ЗМІ спливають новини з посиланнями на джерела про те, що нібито США готують нову порцію санкцій проти трубопроводу, і торкнуться вони не тільки будівельників, але й покупців самого газу.

Наприклад, таку інформацію надрукувало німецьке видання Handelsblatt із посиланням на джерела серед дипломатів у Вашингтоні. Тоді ж представник німецького концерну Uniper повідомив: вони стежать за новою інформацією та в курсі, що американці налаштовані вкрай серйозно.

І, найімовірніше, Трамп таке рішення підтримає. По-перше, напередодні виборів це дозволить створити йому імідж незалежного від Росії борця, який захищає інтереси Штатів. По-друге, "Північний потік-2" невигідний і американцям. У їхніх планах – самим поставляти скраплений газ у Європу. Тому ідея поступово витіснити РФ і позбутися від російського газу – на їхню користь.

Ярослав Капчур зазначає: простежити, хто саме який газ купує, складно. Умовно все блакитне паливо потрапляє в один котел і потім перерозподіляється між покупцями. Імовірно, санкції можуть стосуватися Німеччини, яка безпосередньо буде отримувати блакитне паливо на свою територію.

"Санкції США – це дуже серйозний аргумент для багатьох компаній, які використовують і кредитні, і технологічні ресурси Америки. Я б міг сказати, що це буде вкрай сильним ударом по майбутній роботі газопроводу", – сказав Капчур.