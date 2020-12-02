Німеччина придумала, як добудувати "Північний потік-2" й обійти санкції США – Bild

Олександр Литвин Mакроекономіка 02:20, 2.12.2020

Державна канцелярія Мекленбурга-Передньої Померанії на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіґ у поспіху створює "Фонд захисту клімату MV", який нібито допоможе обійти санкції США й добудувати "Північний потік-2".

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Bild. Кліматичний фонд незабаром після цього визначить майже готову російську трубу як "найважливіший компонент для захисту навколишнього середовища в Мекленбурзі-Передній Померанії", а потім зробить усе, що в його силах, щоби внести свій вклад у завершення проєкту.

"Для цього, за словами інсайдера BILD, фонд повинен створити бізнес-підприємство, продукти та послуги якого служитимуть тільки для завершення труби Путіна", – повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони зачеплять страхові та сертифіковані компанії, які працюють із судами. Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться.

Німеччина завдяки "Північному потоку-2" може стати газовим хабом в Європі.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому йдеться, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", але й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт "Північного потоку-2"
Інфографіка OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому сказано, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, що займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страхівки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

  • 1 грудня видання Bloomberg повідомило, що Росія відновить будівництво "Північного потоку-2" після року простою.

    Роботи зупинили після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела обмежувальні заходи проти компаній, які залучені до будівництва газопроводу.

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