Німеччина придумала, як добудувати "Північний потік-2" й обійти санкції США – Bild

Державна канцелярія Мекленбурга-Передньої Померанії на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіґ у поспіху створює "Фонд захисту клімату MV", який нібито допоможе обійти санкції США й добудувати "Північний потік-2".

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Bild. Кліматичний фонд незабаром після цього визначить майже готову російську трубу як "найважливіший компонент для захисту навколишнього середовища в Мекленбурзі-Передній Померанії", а потім зробить усе, що в його силах, щоби внести свій вклад у завершення проєкту.

"Для цього, за словами інсайдера BILD, фонд повинен створити бізнес-підприємство, продукти та послуги якого служитимуть тільки для завершення труби Путіна", – повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони зачеплять страхові та сертифіковані компанії, які працюють із судами. Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться.

Німеччина завдяки "Північному потоку-2" може стати газовим хабом в Європі.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому йдеться, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", але й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

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