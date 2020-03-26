Економіст Фурман пояснив, з якою кризою зіштовхнеться Україна через коронавірус

Член Ради НБУ економіст Василь Фурман заявив, що сценарій, за якого через витрати на боротьбу з коронавірусом дефіцит бюджету України зросте в 4 рази, дуже вірогідний.

Наслідком цього може стати перегляд бюджету і скорочення витрат з нього. Про це Фурман сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". Його запитали, чи дійсно доходи бюджету можуть зменшитися на 15 млрд грн, а витрати вирости на 96 млрд грн.

Урізання бюджету

"Я думаю, що цей сценарій імовірний. Потрібно розуміти, що темпи економічного зростання в Україні в цьому році будуть меншими, ніж в 2019 році, і чим планувалося взагалі. Зараз йде мова про те, що буде падіння економічного зростання, і питання – великим чи невеликим воно буде", – сказав Фурман.

За його словами, уряд повинен мінімізувати втрати і якомога швидше привести державу до нормального режиму роботи. При цьому зараз немає офіційних прогнозів, яким буде падіння.

"Немає прогнозів Кабміну. Нацбанк прогноз на цей рік зробить десь через місяць. Я нагадаю, що прогнози не завжди збуваються. Так, на 2019 рік Україні прогнозували економічне зростання на рівні 2,5%, а було по факту 3,2% . Те ж стосується і цього року. Ми чули сценарії про зниження темпів економічного зростання на -5% ВВП, але не факт, що прогноз збудеться", – пояснив Фурман.

При цьому економіст застеріг від необдуманих кроків. Він навів слова президента США Дональда Трампа, який сказав, що "вирішення проблеми коронавірусу не повинно стати гіршим, ніж сама проблема".

"Наш бюджет формується в основному з податків з бізнесу і зарплат. Якщо економіка зупиниться, чим покривати витрати? Нам такого не потрібно", – сказав економіст.

Де взяти гроші

За словами Фурмана, додаткові гроші Україна може взяти з інвестиційних статей і направити їх на медицину. Також Україна зараз знаходиться на фінішній прямій у співпраці з МВФ. З фондом буде не одна угода, також будуть гроші від інших міжнародний фінансових організацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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