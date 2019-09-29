Не вистачить двох бюджетів: у Зеленського оцінили витрати на відновлення Донбасу

Для відновлення зруйнованої війною інфраструктури Донбасу не вистачить двох річних бюджетів України.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи ситуацію в регіоні.

"Це великі гроші. Це точно не може підняти один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Це треба говорити про більші горизонти", – зазначив міністр.

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При цьому Криклій заявив, що "азовський регіон і східний регіон – це один з пріоритетів відновлення".

"Форум економічний у Маріуполі наприкінці жовтня проводять за участю прем'єра і президента. Там, власне, буде це питання підніматися. І залучатися інвестиції у відновлення інфраструктури якраз саме цього регіону. Якраз таки Луганщини та донецького регіону", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій також анонсував відновлення транспортного пасажирського сполучення між анексованим Кримом і материковою Україною.

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