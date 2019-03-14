''Не можете бути багатими'': названо головну причину низьких зарплат в Україні

Україна не зможе наздогнати країни Євросоюзу за рівнем зарплат до того часу, поки повністю не відмовиться від сировинної моделі економіки.

Про це заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. На його думку, в нинішніх умовах українці "об'єктивно не можуть бути багатими".

Економіст навів цифри мінімальних зарплат у різних країнах: "Найменша в ЄС мінімальна зарплата в Болгарії – 280 євро. Східноєвропейські країни – Словаччина, Угорщина, Польща, Литва Латвія, Естонія – мають мінімальну зарплату 400-500 євро. У Німеччині, Франції, Італії – 1500-1700 євро... Мінімальна зарплата 132 євро для України – взагалі не актуально".

"Це є яскравим показником і поясненням того, чому ми маємо 9 млн трудових мігрантів, з них мінімум 7 млн в Євросоюзі. Різниця в оплаті праці настільки істотна, що навіть величезне бажання збільшити мінімальну зарплату в Україні на 10-15% нічого принципово не дасть", – підкреслив він.

Пендзин зазначив, що мінімальна зарплата не виникає сама по собі – вона є відповіддю бізнесу на економічну ситуацію в країні.

"Зарплата виплачується бізнесом найманому працівнику, виходячи з фактичного рівня собівартості тієї або іншої продукції, яка виробляється. Якщо ви – сировинний придаток інших країн, ви не можете бути багатими і об'єктивно платите маленьку зарплату. Дуже проста логіка – в сировині дуже низький рівень доданої вартості, яка і визначає зарплату. Якщо ви експортуєте в інші країни напівфабрикати, сировину, зерно, а звідти завозите готову продукцію з високою доданою вартістю, ви залишаєте все багатство в країнах, де ця продукція виробляється", – пояснив він.

На думку експерта, Україна повинна провести структурні економічні реформи: "Це зміна парадигми з сировинної на виробництво кінцевого продукту. Ми повинні не споживати імпорт – холодильники, телевізори, які завозять з-за кордону – ми повинні споживати те, що виробляють в нашій країні. Поки цього не буде, у нас буде слабка економіка і, як наслідок, низькі зарплати".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні мінімальна заробітна плата досягла довоєнного рівня 2014 року.

Очікується, що середньомісячна зарплата в Україні в 2019 році досягне 10 129 гривень. У минулому році цей показник становив 8 713 гривень.

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