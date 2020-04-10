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10 квітня • оновлено в 22:52
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"Не можемо сидіти на дивані": Шмигаль заявив, що в травні українці вийдуть на роботу

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в травні українці вийдуть на роботу.

Про це він розповів в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, уряд разом з експертами буде думати над тим, як саме буде відбуватися робочий процес.

"Я вже говорив це не раз: Україна не зможе 2-3 місяці сидіти на дивані. Ми будемо змушені в травні почати думати над тим, щоб Україна йшла на роботу. І в травні ми підемо на роботу. Питання в тому: як ми будемо це робити, в яких соціальні стандарти, в яких часових рамках, як будемо розтягувати годину-пік", – розповів прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України має намір в травні створити 500 тисяч робочих місць.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Денис Шмигаль Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
карантин робота
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