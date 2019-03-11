''Не будемо пасивно спостерігати'': Росія хоче посилити прохід кораблів у своїх водах

У Росії готові ініціювати посилення правил проходу іноземних військових кораблів у водах Арктики та інших російських акваторіях.

Про це завив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, передає "Интерфакс". "Ми не маємо наміру далі пасивно спостерігати, як військово-морські діячі намагаються грати своїми м'язами поблизу наших берегів", — заявив він.

Чиновник також прокоментував нові правила проходу іноземних військових кораблів і суден по Північному морському шляху.

"Вони передбачають інформативний порядок цього проходу, обов'язкову наявність на їхньому борту російських лоцманів і право на вжиття Росією надзвичайних заходів у випадку несанкціонованого руху в цих водах", — зазначив глава комітету.

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Як наголосив Шаманов, "торішній інцидент у Керченській протоці нас багато чому навчив". Він заявив, що комітет з оборони посилюватиме свою позицію.

"Ми обов'язково в ці правила додамо присутність на цих суднах представників прикордонної служби ФСБ Росії та інші додаткові заходи, які різко посилять і скоротять можливість іноземних суден використовувати Північний морський шлях із військовою метою", — сказав Шаманов.

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія ввела свої жорсткі правила на використання іноземними кораблями і суднами Північного морського шляху.

Тепер військовим кораблям і суднам доведеться повідомити РФ про свої плани за 45 діб і обов'язково брати на борт російських лоцманів. У проході може бути і відмовлено, а в разі несанкціонованого руху по ПМШ Росія зможе вжити надзвичайних заходів аж до арешту або знищення судна.

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