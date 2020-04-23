НБУ знизив облікову ставку до 8%: як це вплине на українців

Нацбанк України знизив облікову ставку з 10% до 8%. Також там оголосили, що очікують скорочення ВВП на 5% і прискорення інфляції до 6%.

Про це сказав глава НБУ Яків Смолій під час брифінгу в четвер, 23 квітня, йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"Національний банк очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж цього року", – повідомили в НБУ.

Там додали, що не виключають ще більшого зниження облікової ставки.

Як зниження ставки вплине на українців

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче коштують банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформлює позики.

Прискориться інфляція

"Інфляція у 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п. Інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону", – йдеться в повідомленні.

У першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово перевищить 5%, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі.

Зниження ВВП

В НБУ прогнозують, що в Україні значно впаде ВВП, однак пізніше почнеться відновлення. Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним.

"Унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки", – повідомили в НБУ.

Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року.

Учетная ставка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські банки почали знижувати процентні ставки за чинними кредитними договорами.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 року.