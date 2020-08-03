НБУ здешевив долар, але підняв вартість євро: курс валют на 3 серпня
Офіційний курс долара в понеділок, 3 серпня, знизився на 1 копійку, а от євро подорожчало на 23 копійки. При цьому в банках і обмінниках валюта подешевшала.
Курс НБУ на 3 серпня
1 долар США – 27,67 грн
1 євро – 32,78 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,53 грн/$ (-1 коп.)
Продаж – 27,80 грн/$ (+1 коп.)
Євро:
Купівля – 32,30 грн/€ (-5 коп.)
Продаж – 32,94 грн/€ (-2 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,59 грн/$
Продаж – 27,66 грн/$
Євро:
Купівля – 32,43 грн/€
Продаж – 32,50 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,58 грн/$
Продаж – 27,64 грн/$
Євро:
Купівля – 32,31 грн/€
Продаж – 32,34 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.