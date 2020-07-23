НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6 %

Правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6 %.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко у четвер, 23 липня, йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6 % річних”, – сказав Шевченко.

За його словами, це, з одного боку, стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021–2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитних ресурсів до однознакового рівня.

Що буде з економікою України

У НБУ погіршили прогноз щодо падіння реального ВВП у 2020 році. Там уважають, що воно за підсумками року становитиме не 5 %, а 6 %. "Найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі", – додали в Нацбанку.

Утім, попри стимулювальні заходи відновлення економіки стримуватиметься все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом.

"У 2021–2022 роках українська економіка продовжить відновлення і демонструватиме зростання близько 4 % завдяки монетарним і фіскальним стимулам і посиленню зовнішнього попиту. Головним драйвером економічного зростання буде приватне споживання", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10 % річних із 13 березня 2020 року.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8 % до 6 % із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.