НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

Правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6%.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко у четвер, 23 липня, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних”, – сказав Шевченко.

За його словами, це одного боку стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитних ресурсів до однознакового рівня.

Що буде з економікою України

У НБУ погіршили прогноз щодо падіння реального ВВП у 2020 році. Там вважають, що воно за підсумками року складе не 5%, а 6%. "Найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі", – додали у Нацбанку.

Втім, попри стимулючі заходи відновлення економіки стримуватиметься все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом.

"У 2021-2022 роках українська економіка продовжить відновлення і демонструватиме зростання близько 4%завдяки монетарним та фіскальним стимулам і посиленню зовнішнього попиту. Головним драйвером економічного зростання буде приватне споживання", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.