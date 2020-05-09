НБУ встановив рекордно низький курс долара після свят
Нацбанк України залишив без змін офіційний долара на вівторок, 12 травня. У перший день після травневих свят американська валюта коштуватиме 26,81 грн.
Це рекордно низький рівень вартості долара за весь період карантину. А ось курс євро зросте з 28,91 грн/євро до 29,09 грн/євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Курс НБУ на 12 травня
100 доларів США – 2681 грн
100 євро – 2909 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара на 8 травня встановлено на рівні 26,81 грн/$, що на 12 копійок нижче, ніж днем раніше. Євро водночас впало на 19 копійок – до 28,91 грн/€.