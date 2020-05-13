НБУ вивозить готівку і знезаражує її через коронавірус: Смолій розповів, що чекає українців

Національний банк України вивозить готівку і знезаражує її перед тим, як повернути в оборот. Таке рішення ухвалили для того, щоб знизити можливість поширення коронавірусу.

"Вірогідність зараження через готівку невисока, але ми зараз перевозимо готівку з обігу і знезаражуємо її", – заявив глава НБУ, виступаючи на засіданні Верховної Ради 13 травня.

Також глава регулятора додав, що проблему з нестачею готівкового долара в Україні вдалося вирішити, а пропозиція валюти зараз досягло докризового періоду. "У березні ми продали $ 2,2 млрд. Ажіотажний попит заспокоївся ще в квітні. Чисте пропозицію краще, ніж до кризи. Нацбанк уже відновив купівлю валюти в резерви. Також ми змогли вирішити проблему постачання готівкового долара і євро. Результат – банки отримали $ 550 млн . Проблем в касах з готівкою немає", – сказав Смолій.

Відзначимо, на думку НБУ, для банків важливо продовжити кредитувати населення. Також, ймовірно, знизиться вартість позик. Нацбанк зазначив, що кількість збиткових банків за перший квартал-2020 зросла з шести до 14, а їх сукупний збиток склав 2,7 млрд грн.

В Україні з 28 квітня для того, щоб перевести суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію. OBOZREVATEL докладно пояснював, як будуть діяти нові правила.