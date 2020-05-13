Смолій прокоментував звинувачення про створення "піраміди ОВДП"

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що активний продаж облігацій державного боргу, який проводив Нацбанк, не можна назвати "пірамідою". Також, за його словами, він не є причиною збитків експортерів.

Про це голова НБУ сказав під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 13 травня.

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко запитав у нього, чи готове керівництво Нацбанку визнати за собою провину, що збитки українських експортерів, які за підсумками 2019 року недоотримали декілька мільярдів гривень доходів, були спричинені, зокрема, і "пірамідою ОВДП".

В НБУ відповіли на звинувачення в побудові "піраміди ОВДП"

Смолій відповів, що фінансування дефіциту бюджету за рахунок цінних паперів – це загальносвітова практика. А продаж ОВДП, який здійснював Нацбанк, не є пірамідою за своєю природою.

"Піраміда виглядає так: дешеві і "довгі" (кошти, взяті під низький відсоток, які потрібно віддавати не скоро, – Ред.) заміщуються короткими і дорогими (тобто, позиками на короткий строк і під високий відсоток, – Ред.). Все, що робилось протягом минулого і позаминулого року, виглядало якраз навпаки. Мінфін виходив на ринок і розміщував цінні папери більше дешеві і більш довгі. Тому, будівництво "піраміди" – це надуманий меседж, який ви посилаєте у цій залі", – сказав Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський інвестбанк Morgan Stanley порадив своїм клієнтам продавати українські євробонди (облігації держборгу) після консультацій із головою свого представництва в Україні Ігорем Мітюковим.