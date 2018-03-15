Курс долара і євро в Україні: гривня продовжила падіння

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 16 березня.

Згідно з опублікованими даними, в порівнянні з попереднім робочим днем долар США подорожчав на 26 копійок, його ціна складе 26,27 грн.

Євро також подорожчає на 25 копійок - до 32,42 грн.

Російський рубль подорожчав на 4 коп. - 0,460 грн.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в уряді звучали такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (в середньому за рік) 2018 року складе 29,3 грн за долар, 2019 го року - 30,5 грн за долар, в 2020 році - 31 грн за долар.