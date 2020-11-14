НБУ показав, скільки буде коштувати долар після карантину вихідного дня

В Україні офіційний курс долара з 13 по 16 листопада, після карантину вихідного дня, знизиться на 7 копійок – до 28,11 грн/$.

Таку вартість валюти встановив Національний банк України. Відповідна інформація опублікована на сайті регулятора. Важливо відзначити, що вже кілька років НБУ вручну не регулює вартість: курс встановлюється виходячи з середніх цін по всім зареєстрованим операціям.

Як пояснив OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, посилення карантину може привести до зниження курсу долара. Це пояснюється зниженням економічної активності: бізнес зменшить оберти, знизиться попит на валюту, водночас буде зміцнюватися і курс.

Дешевий долар з одного боку дозволяє сповільнити інфляцію і призводить до зниження вартості імпортних товарів і тих цін, які зафіксовані у валюті, з іншого ж – зменшує надходження до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.