НБУ показав, скільки буде коштувати долар після довгих вихідних

В Україні курс долара після вихідних, 25 серпня, знизиться від 27,48 до 27,39 грн/$.

Про це йдеться в оприлюднених даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його виходячи з даних про середню вартість валюти по всім зареєстрованим операціям.

Зниження курсу спричинене, в тому числі, активною продажею долара бізнесом перед затяжними вихідними (через День незалежності українці відпочиватимуть три дні поспіль).

Долар в Україні подешевшає НБУ

Відзначимо, на минулому тижні курс долара до гривні змінився на різні сегментах валютного ринку незначно і різноспрямовано. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+ 0,04%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.