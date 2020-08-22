НБУ показав, скільки буде коштувати долар після довгих вихідних
В Україні курс долара після вихідних, 25 серпня, знизиться від 27,48 до 27,39 грн/$.
Про це йдеться в оприлюднених даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його виходячи з даних про середню вартість валюти по всім зареєстрованим операціям.
Зниження курсу спричинене, в тому числі, активною продажею долара бізнесом перед затяжними вихідними (через День незалежності українці відпочиватимуть три дні поспіль).
Відзначимо, на минулому тижні курс долара до гривні змінився на різні сегментах валютного ринку незначно і різноспрямовано. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+ 0,04%).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.