НБУ показав, що буде з курсом долара після вихідних

В Україні з 18 до 21 вересня курс долара збільшиться на шість копійок і становитиме 28,17 грн/$.

Про це йдеться в статистичних даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його виходячи з даних про середню вартість валюти по всім зареєстрованим операціях.

Курс долара НБУ

Відзначимо, Національний Банк України практично весь минулий тиждень вів боротьбу за утримання курсу гривні до долара США. НБУ виступав продавцем в ціновому діапазоні 28,10-28,15 грн. В середині тижня були передумови для повернення курсу під рівень 28,00 грн, але в четвер долар встояв. Гривня на міжбанку з початку тижня втратила більше 10 копійок. У четвер торги закрилися на рівні в 28,16 гривень до долара США. Курс євро практично не змінився з відкриття, залишившись на рівні в 33,24 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.