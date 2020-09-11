НБУ підняв курс євро на 20 копійок: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

Офіційний курс долара в п'ятницю, 11 вересня, не змінився і залишився на рівні 27,83 грн. А ось вартість євро піднялася відразу на 20 копійок – до 32,96 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 11 вересня

1 долар США – 27,83 грн

1 євро – 32,96 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,75 грн/$ (+5 коп.)

Продаж – 27,95 грн/$ (+5 коп.)

Євро:

Купівля – 32,60 грн/€ (+10 коп.)

Продаж – 32,10 грн/€ (+15 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,81 грн/$

Продаж – 27,96 грн/$

Євро:

Купівля – 32,90 грн/€

Продаж – 33,01 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,83 грн/$

Продаж – 27,89 грн/$

Євро:

Купівля – 32,80 грн/€

Продаж – 32,94 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в четвер, 10 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,82 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,76 грн (-3 коп.).