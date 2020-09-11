НБУ підняв курс євро на 20 копійок: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

Офіційний курс долара в п'ятницю, 11 вересня, не змінився і залишився на рівні 27,83 грн. А ось вартість євро піднялася відразу на 20 копійок – до 32,96 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 11 вересня
1 долар США – 27,83 грн
1 євро – 32,96 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,75 грн/$ (+5 коп.)
Продаж – 27,95 грн/$ (+5 коп.)
Євро:
Купівля – 32,60 грн/€ (+10 коп.)
Продаж – 32,10 грн/€ (+15 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,81 грн/$
Продаж – 27,96 грн/$
Євро:
Купівля – 32,90 грн/€
Продаж – 33,01 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,83 грн/$
Продаж – 27,89 грн/$
Євро:
Купівля – 32,80 грн/€
Продаж – 32,94 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в четвер, 10 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,82 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,76 грн (-3 коп.).
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