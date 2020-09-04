НБУ озвучив наслідки нового спалаху коронавірусу

В Україні під час карантину впав ВВП.

В Україні новий спалах коронавірусу й посилення карантину можуть стримати споживчий попит і загальмувати відновлення у сферах, які орієнтовані на внутрішній ринок (насамперед ринок послуг).

Про це йдеться в повідомленні НБУ. Збільшення рівня захворюваності в Україні протягом останніх місяців не вплинуло на темпи відновлення економічної активності. "Втім, нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторах, орієнтованих на внутрішній ринок, насамперед сектор послуг", – йдеться в звіті НБУ.

Що ще може вплинути на ситуацію в економіці:

негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність;

ескалація військового конфлікту на сході країни або її кордонах;

збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату і ризик посилення протекціонізму в світі.

"З огляду на зазначений баланс ризиків і стійкий тренд відновлення споживчого попиту правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%", – підсумували в НБУ.

Відзначимо, повний карантин буде згубним для економіки. З цим погоджується більшість опитаних OBOZREVATEL експертів. Зараз Кабміну потрібно робити максимум, щоб відновити роботу бізнесу й забезпечити українців робочими місцями. А ще місяць-два жорсткого карантину від вірусу не врятують, тільки відтермінують зараження, додає аналітик Максим Пархоменко.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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