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19 лютого • оновлено в 23:06
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Наздоганяти Польщу 20 років: в МВФ дали невтішний прогноз щодо зростання української економіки

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Україні знадобиться 20 років і стабільне щорічне економічне зростання на 6%, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі.

З такою заявою 19 лютого на макроекономічній дискусії Американської торгової палати у Києві виступив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

Йоста Люнгман дав невтішний прогноз щодо зростання української економіки

Йоста Люнгман дав невтішний прогноз щодо зростання української економіки

finbalance.com.ua

"Це довгостроковий проект, неможливо завершити реформи протягом декількох років. Україна повинна підтримувати ці реформи всі 20 років, треба терпіння, щоб хоча б наздогнати сусідів", – сказав він.

За словами Люнгмана, структурні реформи дозволять забезпечити необхідні для такого зростання інвестиції і підвищення продуктивності. Він пояснив, що йдеться про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в 30 тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності.

Водночас провідний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Дімітар Богов зауважив, що Україні потрібно рости на 7% на рік, щоб наздогнати сусідні економіки. Якщо Україна зможе на 50% скоротити відставання в рівні управління у порівнянні з країнами G-7, це додасть 1,2% зростання щороку.

Економіст також назвав основну загрозу для української економіки – це втрата макроекономічної стабільності, яка і є основною зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення Міжнародного валютного фонду щодо нового траншу на 5,5 мільярда доларів для України може бути ухвалено не раніше другого кварталу 2020 року або ж затягнутися до літа. Це пов'язано з тим, що Україна не виконала одну з головних умов МВФ.

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Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Йоста Люнгман
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Куни Чан
Куни Чан
Тоесть НИКОГДА))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть гиднисть отменяется?!а как же тэрмас,писвис!?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Брехня, гончарук 40% рост обещал
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