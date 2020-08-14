Нацбанк зміцнив гривню до долара: який курс в банках і обмінниках України

Офіційний курс долара в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 12 копійок і встановився на рівні 27,40 грн. А вартість євро зросла – до 32,41 грн (+2 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 серпня

1 долар США – 27,40 грн

1 євро – 32,41 грн.

Курс Нацбанку НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,28 грн/$ (-11 коп.)

Продаж – 27,55 грн/$ (-5 коп.)

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,00 грн/€ (-10 коп.)

Продаж – 32,50 грн/€ (-5 коп.)

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,39 грн/$

Продаж – 27,46 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,37 грн/€

Продаж – 32,45 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,40 грн/$

Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,20 грн/€

Продаж – 32,27 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А от євро продовжило рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).