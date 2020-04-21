Нацбанк України може знизити облікову ставку до 9% – Goldman Sachs

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що НБУ знизить облікову ставку з 10 до 9% за підсумками "монетарного" засідання правління в четвер, 23 квітня.

Про це йдеться в закритому клієнтському звіті банку, повідомляє "Ліга. Фінанси". "Ми вважаємо, що таке рішення буде зумовлене подальшим уповільненням інфляції до 2,3% в березні, що, як і раніше, нижче за цільовий орієнтир НБУ в 5±1%. Додатковий фактор – значне падіння економіки України цього року, хоча й частково втрати вдалося компенсувати завдяки девальвації гривні на 10% в березні", – зазначається в документі.

Облікова ставка

Goldman Sachs вважає, що НБУ, ймовірно, уповільнить темпи зниження облікової ставки (раніше планувалося до 7% вже в 2020 році) через невизначеність із зовнішнім фінансуванням і різке зростання бюджетного дефіциту до 7-8% ВВП.

За оцінкою банку, Україна потребує $6-7 млрд зовнішнього фінансування в 2020 році, аналогічна сума знадобиться в 2021 році.

"Ми очікуємо, що ці потреби будуть покриті за допомогою офіційних кредиторів України. Перебіг переговорів дозволяє припустити, що фінансування може становити приблизно $10 млрд", – пишуть аналітики Goldman Sachs.

Як вплине на українців

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче коштують банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформлює позики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські банки почали знижувати процентні ставки за чинними кредитними договорами.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 року.