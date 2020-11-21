Нацбанк показав, як подорожчає долар після вихідних: опубліковано цифру

В Україні курс долара після вихідних, 23 листопада, подорожчає з 28,25 до 28,35 грн/$.

Про це йдеться в опублікованих на сайті Національного банку статистичних даних. Варто зазначити, що мова йде про офіційний курс: це та ціна, яка розрахована виходячи з усіх зареєстрованих Нацбанком операцій.

Курс НБУ 23 листопада НБУ

Відзначимо, раніше в НБУ заявляли, що можливий повний локдаун в Україні не призведе до різкого подорожчання долара. Якщо минулого разу після жорсткого карантину з країни почали виводити гроші іноземці, а українці почали активно купувати валюту, то зараз учасники ринку налаштовані більш стримано.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.