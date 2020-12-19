Нацбанк показав новий курс долара: скільки заплатимо після вихідних

Долар у понеділок, 21 грудня, додасть в ціні ще кілька копійок. Після п'яти днів стабільної ревальвації гривні ситуація кардинально змінилася: від мінімальної місячної позначки в 27,73 грн/$ американська валюта дійде до нового значення в 27,82 грн/$.

У порівнянні з п'ятницею, 18 грудня, долар збільшиться на дві копійки. Про це йдеться в опублікованих довідкових даних Національного банку України. Також варто відзначити, що НБУ не встановлює курс, він всього лише утримує валюти від різких коливань.

Останнім часом долар дешевшав, тому регулятор виходив на ринок і купував "надлишки" валюти. Таким чином штучно збільшували попит, тим самим підштовхуючи долар до зростання. А у випадках, якщо долар різко дорожчає, Нацбанк виходить на ринок і продає валюту, збільшуючи пропозицію і підштовхуючи американську валюту до зниження.

Найближчим часом, відзначають аналітики, вартість валюти не проб'є психологічну позначку в 28 грн/$. Позитивно на курс вплинуло рішення Мінфіну розмістити рекордний обсяг облігацій внутрішньої держпозики під високий відсоток. Іноземці прийшли в Україну, продали долари і за отриману гривню купили облігації.

У довшій перспективі це призведе до девальвації, тому що в певний момент іноземці отримають свій прибуток від ОВДП і будуть купувати долари, позбавляючись від гривні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :